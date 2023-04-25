NMIXX成员Sullyoon被男粉训斥「为什么不看我的镜头」！忍到下一位女粉丝出现，委屈落泪ㅠㅠ

NMIXX成员Sullyoon在粉丝会上落泪。

4月21日，NMIXX举行了线下粉丝签名会，成员们和粉丝近距离互动，吸引了不少忠实粉丝的参与。但当天的活动上发生了一件让人不愉快的事情，活动结束后广大粉丝在网上批评惹事的外国站哥。有在场的粉丝解释了当时的状况，愤怒地称：「一名站哥问Sullyoon为什么不看自己的镜头，Sullyoon忍了很久在下一位粉丝面前哭了出来」、「因为有些不好的事情发生，大家都在说开心的事情，为什么你要让Sullyoon解释，她忍了又忍最后在下一名粉丝面前落泪了」。



안좋은일 때문에 팬들 다 좋은이야기만 하고 있을때 왜 애가 너한테 해명을 하고선 울음을 참고 참고 참다가 결국 다음 분 앞에서 울음이 터져서 울어야 하는데? 피해를 몇명한테 주는거냐? @NIGHTFALLS0126 https://t.co/QWSaUgRQRF pic.twitter.com/9adHl7xciw — 치코 (@chikoria_) April 23, 2023

现场拍摄影片中，Sullyoon和一名男性粉丝聊过天之后就一直委曲地抿著嘴，最后在另一位女粉丝面前哭了出来。看到Sullyoon突然落泪，堂皇的女粉丝唱著歌哄她。相关影片在网路上发酵之后，站哥在自己的Twitter上向Sullyoon公开道歉，称：「首先向Sullyoon道歉，我带著喜欢她、为她加油的心情参加了NMIXX的活动，这个过程中因为追了太多行程很疲惫，对於Sullyoon不看我的镜头无法释怀，就对她说了『你都不看我』。Sullyoon说因为粉丝太多，不小心错过了我的镜头，还向我道了歉。签名会之后我认识到了自己的错误，是我的行为不当，没有考虑到她消化了比我还要多的行程，我的行为太过自私。」 NMIXX的粉丝并未因为站哥的道歉而原谅他，依旧在网路上不停指责，该站哥又表示：「不要欺负外国人。」并且将相关推文设置成了「不可见」。



相关时间也引来了很多网友的评论，大家表示：「理解你...但是你作为一个粉丝，喜欢她支持她就好了。尽量不要把你的一些情绪带给爱豆！都互相理解吧！她不是只有一个粉丝有时候可能照顾不到你，这是没办法的...」、「什么样的粉丝会弄哭自己的本命」、「这就是你所说的『支持她』？」、「大家不是因为你是外国人才要骂你，而是你做了活该被骂的事」等。

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