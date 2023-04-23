娜菲爾與海因里終於要舉行婚禮！LINE WEBTOON高人氣作品《再婚皇后》以第3季回歸

《再婚皇后》終於回來了～趕快打開LINE WEBTOON追上新進度！

LINE WEBTOON高人氣作品《再婚皇后》為「歐式宮廷風」，劇情描述國王「索本修」與皇后「娜菲爾」原本為青梅竹馬，但索本修被奴隸出身的情婦「拉絲塔」迷昏頭、要求離婚。娜菲爾沒有選擇卑微爭寵，而是果斷同意並宣佈與鄰國國王「海因里」再婚，所發生一連串的故事。

先前早已傳出漫畫將翻拍成電視劇的消息，‎網友們也幫忙「選角」‎，不少粉絲希望看到李多熙與李棟旭分別飾演海因里和娜菲爾。值得注意的是，該部作品還加入「奇幻元素」，海因里並不是「普通人」，不曉得電視劇會如何改編或呈現呢！

經歷了大半年的休刊，《再婚皇后》終於回來了！編輯部將故事分為‎第1+2季‎及‎第3季‎，喜歡這部作品的粉絲們可以繼續追起來。第3季以娜菲爾與海因里的婚禮為展開，他們將共創什麼樣的西大帝國？而失去娜菲爾的東大帝國，又將如何發展？

▲希望第3季裡娜菲爾與海因里可以過上幸福美滿的新婚生活～

▲啊這對討人厭的東大帝國皇帝夫婦就給我下去…

▲海因里這勢在必得的笑容...好帥！趕快給索本修和菈絲塔一點顏色瞧瞧！

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