童年一起拍广告，长大在综艺组「文姐弟」，文佳煐悼念ASTRO文彬「所有瞬间都如此鲜明」

ASTRO文彬和许多圈内好友都是童年就认识至今，如VIVIZ SinB（信飞）、iKON郑粲右与SF9澯熙，他19日猝逝，许多好友纷纷不舍悼念，小时候也有缘分的文佳煐也不例外。

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昨（22）日文彬出殡，文佳煐发了全黑的照片，还有两人的合照写下：「我们的开始，还有你不知何时超过我的身高让我需要仰望著你，所有瞬间都如此鲜明。」文佳煐发布的童年照片应是小时候一起拍摄童装广告所留下的，最左边是iKON郑粲右，中间是文彬，右边是文佳煐。





文佳煐1996年生，年纪稍长1998年生的文彬，他们虽然在童装广告之后没有再连系，但长大又在演艺圈相遇、2020年有缘的和奉太奎与名厨们一起参与了实境综艺节目《Food Avengers》（식벤져스），在里头组成了「文姐弟」。



两个人多年后相遇很起初尴尬，但靠一起洗豆芽菜就热络了起来，文彬先开口回忆童年：「真的没想到，小时候因为童装模特儿认识了姐姐。」文佳煐惊呼了一声说：「啊……但你记得吗？常常都是我们两个搭档。」两人都很不可思议缘分又将他们牵在一起。



《Food Avengers》是2020年的节目了，而tvN官方YouTube上月底才剪辑长达1小时的「文姐弟」精华片段合辑，标题写著「怎么这么晚才来？想死你们了～」谁知这的剪辑不到一个月就成了「文姐弟」的绝响，底下留言尽是遗憾。



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