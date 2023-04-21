《九尾狐傳1938》金素妍劇照公開！連李棟旭都狂稱讚真的很漂亮，讓她超害羞～

《九尾狐傳1938》由李棟旭、金素妍、金汎、劉慶秀主演，講述迫降在混亂的1938年九尾狐李硯爲了回到現代而展開的奇幻動作劇，將在5月6日首播。

劇中，金素妍飾演京城最高級料理餐廳「妙緣閣」的老闆娘，也是擁有巨大怪力的前任西邊山神「柳紅酒」，李硯（李棟旭 飾）一起治理韓半島的四大山神之一，她的本體是貓頭鷹。



今日（21日）公開的劇照中，金素妍穿著華麗的服裝和微笑也無法隱藏的銳利眼神，與端莊的韓服姿態形成鮮明對比的拿著鋒利長劍「柳紅酒」的樣子也很有趣。「漂亮又擅長打架」柳紅酒的活躍備受期待！



金素妍表示：「很高興能加入《九尾狐傳1938》，收到出演提案時想都沒有想，很高興地接受了，真的很想要挑戰一下。」談到「柳紅酒」這角色，她說：「真的是多彩的角色，雖然漂亮但打架很厲害、力氣很大，為了初期的劍術場面，我努力去了動作學校，希望能拍得很好。」

近期的宣傳節目中，李棟旭拿了「柳紅酒的魅力點」問題的紙條，他說：「衣服和髮型都很華麗和帥氣，不止漂亮，還有很美、很帥氣的感覺，希望大家多多期待那部分。我和金素妍演員這是第一次合作，雖然我們都出道很久，但第一次一起拍戲感覺很新鮮。」李棟旭還狂稱讚：「她真的很漂亮，我每次在現場都能感受到。」金素妍在後面聽到超害羞，歐膩反應超級可愛～



이동욱 배우님이 뽑아주신 류홍주 매력포인트 pic.twitter.com/fZQJIw8d9e — 아리 (@ari___1102) April 21, 2023

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