10年前演唱會15000席全售罄，如今477席都填不滿！李昇基婚後大面積脫粉？

一場戀愛，一場婚禮，似乎動搖了李昇基的事業。

據韓媒《10 ASIA》報導稱，李昇基時隔4年舉辦的個人亞洲巡迴演唱會反響很一般，不僅規模比之前小很多，現在連477個席位都未坐滿。 李昇基將從今年5月起舉行巡迴個唱，5月4日-7日在首爾率先開唱，5月12日、14日登陸日本東京和大阪，並將於5月21日、5月27日分別在台北、菲律賓馬尼拉和粉絲們見面。

李昇基上一次在韓國國內舉辦個唱還是2013年，當時站上了奧利匹克公園的體操競技場，15000席位全部售罄。 時隔10年再次舉辦的國內個人演唱會，場地變成了規模小很多的LINK ART CENTER的PAYCO HALL，477席（每場可容下的觀眾數）都沒賣空。 《10 ASIA》稱截止至20日，每場演唱會剩下25-40個座位，4天演唱會共有1908個席位，目前剩餘141席。 演唱會從4月6日就開通了售票，2周過去了連週末場次都沒做到售罄，部份場次還出現了退票的情況。



韓媒指出最近這段時間並非公演淡季，歌手Tei的小劇場演唱會500席在1分鐘之內就被一搶而空，紫雨林的金潤雅睽違3年舉辦的700席演唱會也輕鬆售罄。演唱會的售票狀況是衡量歌手人氣的一大客觀性重要指標，業界人士分析李昇基本輪首爾演唱會竟然連小規模公演場都不能坐滿，只能說明他的影響力在下降。 出道20年，曾經被稱作是「國民弟弟」、也曾捧起演技大賞的李昇基，4天的演唱會沒有一場是坐滿的，多少令人有些唏噓。



與李多寅戀愛、結婚，李昇基背負了很多駡名和不滿，相比沉默，他選擇了正面硬抗，婚後發長文力表露心聲，原以為能夠令粉絲們回心轉意，但事實卻沒能如他所願，無論是歌手的本職工作，還是收入，都受到了不小的打擊。



相關新聞也在韓國網友之間引發了熱議，大家留言稱：「自己搞出那麼大事情之後開演唱會，誰給他的自信」、「他和誰結婚都會受到祝福吧，為什麼偏偏選了那樣的人，活該」、「一個只覺得自己的血汗錢是錢，別人的血汗錢不是錢的人」、「為什麼突然變成了這個樣子」、「甄美里邀請家人們去聽吧」、「我們可以阻擋天崩地裂，但阻擋不了一個人非要搬起石頭砸自己的腳」。

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