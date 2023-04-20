《九尾狐傳1938》三大山神&絕世美顏狐狸兄弟雙人海報公開！李棟旭：「我們朗❤還是一成不變的狗崽子」

【最新海報】官方的宣傳真的很厲害，每一次公開新東西就又勾起我想追的慾望！

tvN 全新奇幻動作劇《九尾狐傳1938》公開了兩張全新火花&化學反應的海報，一張是「三大山神」的同框畫，另一張則是擁有「絕世美顏的狐狸兄弟」雙人海報，再度引發網友的關注。

《九尾狐傳1938》講述千年九尾狐李硯（李棟旭 飾）本與愛人有個幸福結局，卻因捲入某事件而被強制召喚，迫降到混亂的1938年後，努力找出回到現代方法的奇幻動作劇。以「前傳」的形式呈現本季的劇情，投入了更大的製作費和擴張世界觀。



第一張「三大山神」同框的海報中，背後有著各自的本體，海報上寫著：「我們發誓！無論發生什麼事都會守護對方。」



★李棟旭飾演的【李硯】曾是白頭山的山神，本體就是千年九尾狐。

★金素妍飾演的妙緣閣老闆娘【柳紅酒】曾是西方山神，本體是貓頭鷹。

★劉慶秀飾演的【千無影】曾是北方山神，本體是白頭山老虎。

第二張則是帥氣的狐狸兄弟雙人海報，以李硯的口氣向半人半狐、同父異母的弟弟【李朗】說著：「我們朗❤這個時候也是一成不變的狗崽子啊～。」在全新一季依舊是走相愛相殺的對立路線。



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新劇《九尾狐傳1938》將於5月6日首播。

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