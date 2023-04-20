《九尾狐传1938》三大山神&绝世美颜狐狸兄弟双人海报公开！李栋旭：「我们朗❤还是一成不变的狗崽子」

【最新海报】官方的宣传真的很厉害，每一次公开新东西就又勾起我想追的欲望！

tvN 全新奇幻动作剧《九尾狐传1938》公开了两张全新火花&化学反应的海报，一张是「三大山神」的同框画，另一张则是拥有「绝世美颜的狐狸兄弟」双人海报，再度引发网友的关注。

《九尾狐传1938》讲述千年九尾狐李砚（李栋旭 饰）本与爱人有个幸福结局，却因卷入某事件而被强制召唤，迫降到混乱的1938年后，努力找出回到现代方法的奇幻动作剧。以「前传」的形式呈现本季的剧情，投入了更大的制作费和扩张世界观。



第一张「三大山神」同框的海报中，背后有著各自的本体，海报上写著：「我们发誓！无论发生什么事都会守护对方。」



★李栋旭饰演的【李砚】曾是白头山的山神，本体就是千年九尾狐。

★金素妍饰演的妙缘阁老板娘【柳红酒】曾是西方山神，本体是猫头鹰。

★刘庆秀饰演的【千无影】曾是北方山神，本体是白头山老虎。

第二张则是帅气的狐狸兄弟双人海报，以李砚的口气向半人半狐、同父异母的弟弟【李朗】说著：「我们朗❤这个时候也是一成不变的狗崽子啊～。」在全新一季依旧是走相爱相杀的对立路线。



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新剧《九尾狐传1938》将於5月6日首播。

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