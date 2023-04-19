IU&朴宝剑新剧《您辛苦了》复古学生服+浪漫油菜花田路透照！网友：好像在看爷爷奶奶约会啊～

满满的复古感，让人越来越期待了！

有网友直击 IU 和 朴宝剑 携手主演的新剧《您辛苦了》的拍摄现场，引发网上热烈讨论。

本剧以「四季」的形式，描述1950年代出生在济州岛的爱顺（IU 饰）和关植（朴宝剑 饰）人生充满冒险的故事。

相关报导：四年前网友自制IU&朴宝剑合作演戏的影片终於美梦成真！外加7组多剧混搭动图：「两人的火花太强啦！」



路透照中，IU 和朴宝剑身穿当代复古的学生制服，站在油菜花田中，彷佛是一幅画般，让网友忍不住惊呼：「好像在看爷爷奶奶约会啊～」、「场面感觉很浪漫，花田好美」、「好想快点看到高清版，真的太期待了」

《您辛苦了》由《Signal信号》、《我的大叔》金元锡导演执导，《山茶花开时》林尚春编剧执笔，由 IU、朴宝剑、文素利、朴海俊、李浚荣等人主演，阵容十分坚强。

相关报导：李浚荣确定出演《我的大叔》导演新作《您辛苦了》，与IU、朴宝剑展开合作！



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻