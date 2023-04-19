姜東柱要回石垣醫院了！韓媒曝柳演錫將特別出演《浪漫醫生金師傅3》，徐玄振＆梁世宗也一起回來吧～

18日，根據韓媒 스포티비뉴스 報導：「柳演錫將特別出演《浪漫醫生金師傅3》。」SBS方面則謹慎回應：「無法確認劇中特別出演的部分。」
而柳演錫曾在2016年播出的《浪漫醫生金師傅》第一季中飾演「姜東柱」一角。姜東柱是因自命不凡而生活的刻薄的外科專門醫生，在石垣醫院與金師傅（韓石圭 飾）相遇後，成爲了真正的醫生，是成功引領第一季的主要人物。第二季中有提到姜東柱去菀島服兵役，希望可以在第三季看到他呀～
另外，《浪漫醫生金師傅3》即將在28日播出（可於 Disney+ 收看）。公開的最新預告中，金師傅說：「總不能連門都開不了就結束啊！創傷中心...在那裡創建吧！」還出現「讓患者進來」和「絕對不行」的聲音，這預示著圍繞創傷中心的矛盾即將到來。
金師傅之所以想設立創傷中心，只有一個原因是爲了挽救平等的生命。接著，爲了救活慘不忍睹的災難現場的人們，醫療團隊展開了孤軍奮戰。陷入混亂的徐宇鎮、和堅定意志的車恩彩、在車群中急忙奔跑的朴恩卓和朴民國的樣子接連不斷。徐宇鎮：「無論那個人是誰，無論做什麼事，處於什麼位置的人。」金師傅都會說甘願付出最大努力，創傷中心的命運會如何？新展開的第三季的故事讓人倍感好奇。
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