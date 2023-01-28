四年前網友自製IU&朴寶劍合作演戲的影片終於美夢成真！外加7組多劇混搭動圖：「兩人的火花太強啦！」

不管怎麼搭配，IU 和朴寶劍的 CP 感都大爆發啊啊啊啊～！！！ ＊新劇《您辛苦了》確定合作

昨天最熱門的韓劇話題，就是官宣 IU 和朴寶劍確定合作出演新劇《您辛苦了》，光是這個歷代級的黃金組合就讓網友為之瘋狂，網上掀起一陣熱烈討論。

▼而網友更挖出了四年前的自製影片，直進男遇上害羞女的特別剪輯，根本是青春羅曼史的最佳典範：



▼此外，IU和朴寶劍十幾年前合拍的呼嚕嚕刀削麵也充分展現了兩人純真又可愛的CP感：



此外，網友更特製了兩人多部韓劇人物的合輯，每一組造型跟人設都非常好搭！

【動圖原網址可按此觀看】

▼底層少女被陽光男孩救贖



▼互相得到對方的幫助，充滿感激的愛



▼社內偷偷戀愛～



▼霸氣社長遇上不聽話的小奶狗



▼美術館長看上懷才不遇的無名畫家



▼讓冷豔女忍不住嘴角上揚的開朗男子



▼歐式風格CP的華麗典範～



不管怎麼搭都好配啊！！！兩人將合作的新劇《您辛苦了》用四季描繪濟州島之美，講述1950年代在島上出生的少男少女之間，充滿冒險人生的精彩故事。

IU飾演夢想成為詩人、性格叛逆的文學少女「愛順」，朴寶劍飾演勤勞又誠實、默默守護愛順的的少年「光植」，本劇由《三流之路》、《山茶花開時》的林尚春編劇，和《我的大叔》的金元錫導演合作。

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