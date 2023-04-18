韓志旼、朴寶英一起拍「人生四格照」！俏皮表情＋各種頭飾超可愛，好想變成BH老闆和漂亮姐姐們合照～

這兩位漂亮姐姐的皮膚也、太、好！

昨日（17日），韓志旼與朴寶英分別於個人Instagram分享與彼此的合照。照片中的兩人與自家老闆（BH娛樂代表）輪番換上各種頭飾，俏皮表情相當可愛。看到美女和美女一起玩耍，讓網友們不禁留言：「希望可以看到妳們合作！」、「我最喜歡的兩位女演員一起拍照了～」、「太可愛了吧嗚嗚嗚」等。

在限時動態裡，還可以看到韓志旼和朴寶英手牽著手的照片，相當有愛；而朴寶英的單人照相當有氛圍感，笑容太美好了～

另外，韓志旼與李民基、金俊勉（EXO SUHO）合作的JTBC新劇‎《時髦一點》‎已於近期殺青。該部作品由《耀眼》金錫允導演執導、金秀珍編劇執筆，以農村為背景，並以人性化的方式描述在那裡發生的故事。

朴寶英與延宇振、張東潤、李姃垠合作的Netflix原創劇集‎《精神病房也會迎來清晨》‎預計於今年（2023年）公開。該部作品改編自同名網漫，朴寶英飾演主角「鄭多恩」，是位從內科轉到精神醫學科服務的護理師，對她而言一切都很困難、很生疏，但她真心對待患者、並堅強的成長。

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