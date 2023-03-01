《耀眼》編導再合作新劇《時髦一點》！韓志旼、金俊勉分享殺青照，李民基再接拍《Look at Me》與韓智賢合作

長達6個月的拍攝，距離《時髦一點》播出又更近一點！

預計於今年（2023年）推出的JTBC新電視劇《時髦一點》，由《耀眼》金錫允導演執導、金秀珍編劇執筆。以農村為背景，並以人性化的方式描述在那裡發生的故事。女主角找來主演《耀眼》的韓志旼飾演「獸醫」，男主角則找來曾和導演合作過《我的出走日記》的李民基飾演「刑警」。而金俊勉（EXO SUHO）也確定加盟，是他繼《多金社長小資女》後睽違5年回歸小螢幕。

歷經約半年的拍攝，《時髦一點》終於殺青，主演們紛紛於個人Instagram分享殺青照。金俊勉還悄悄「劇透」一張照片，蛋糕上出現了他騎著自行車、後座載著韓志旼，令人好奇兩人於劇中的互動及關係。

而《時髦一點》甫殺青，李民基馬上宣布接演wavve新劇《Look at me》，並在限時動態分享劇本封面照。

《Look at Me》是一部描述知名整形外科醫生因意外事件墜入深淵 、為犯罪被害者整形後，追蹤事件真相的醫學懸疑驚悚劇。李民基飾演擁有完美外貌和實力的最佳整形外科醫生「車正宇」；韓智賢飾演直率、自信的重案組精英刑警「李敏亨」。這也是她繼《Cheer Up》後的新作品，預計將展現全新魅力。

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