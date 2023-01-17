可愛朴寶英終於回歸了嗎～《精神病房也會迎來清晨》首張劇照出爐，與延宇振、張東潤、李姃垠合作

早在去年2月就有朴寶英接演新劇《精神病房也會迎來清晨》的消息，7月Netflix確定了主演陣容，而今（17日）在公布2023年內容的同時，公開了《精神病房也會迎來清晨》首張劇照。

《精神病房也會迎來清晨》改編自李羅哈的同名網路漫畫，以作者李羅哈擔任護理師的親身經歷為創作靈感，故事圍繞著護理師鄭詩娜，敘述精神病房裡的各種小故事。劇版則描述初次來到醫院精神科的護理師「多恩」，以她在精神科病房中所看見的世界以及內心冷漠的人們所展開的故事，由《殭屍校園》李在奎擔綱導演。



朴寶英即飾演主角「鄭多恩」，是個從內科轉到精神醫學科服務的路裡師，對她來說一切都很困難、很生疏，但她真心對待患者、在這裡堅強的成長了。首張劇照就是多恩一個人，她雖然穿著給人感覺朝氣十足的紅橘色制服，但整個人卻在放空，臉上表情毫無生氣，她遭遇什麼挫折了呢？



除了朴寶英，主演陣容還有延玗臻（延宇振）、張東潤與李姃垠。延玗臻飾演性格捉摸不透的肛門外科醫師「董高允」；張東潤飾演常常和多恩鬥嘴的好朋友「宋有燦」；李姃垠飾演守護精神病房的護理長「宋孝新」。此外，還有李尚熙、林載赫、柳仁秀與孔聖河。



朴寶英自2021年6月主演的《某一天滅亡來到我家門前》終映之後，就未有新戲劇作品問世，想必粉絲都很期待《精神病房也會迎來清晨》，不過得等到第4季才能看見，也許與朴敘俊、李秉憲主演的電影《水泥烏托邦》會更快在今年與大家見面。



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