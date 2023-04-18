韩志旼、朴宝英一起拍「人生四格照」！俏皮表情＋各种头饰超可爱，好想变成BH老板和漂亮姐姐们合照～

这两位漂亮姐姐的皮肤也、太、好！

昨日（17日），韩志旼与朴宝英分别於个人Instagram分享与彼此的合照。照片中的两人与自家老板（BH娱乐代表）轮番换上各种头饰，俏皮表情相当可爱。看到美女和美女一起玩耍，让网友们不禁留言：「希望可以看到你们合作！」、「我最喜欢的两位女演员一起拍照了～」、「太可爱了吧呜呜呜」等。

在限时动态里，还可以看到韩志旼和朴宝英手牵著手的照片，相当有爱；而朴宝英的单人照相当有氛围感，笑容太美好了～

另外，韩志旼与李民基、金俊勉（EXO SUHO）合作的JTBC新剧‎《时髦一点》‎已於近期杀青。该部作品由《耀眼》金锡允导演执导、金秀珍编剧执笔，以农村为背景，并以人性化的方式描述在那里发生的故事。

朴宝英与延宇振、张东润、李姃垠合作的Netflix原创剧集‎《精神病房也会迎来清晨》‎预计於今年（2023年）公开。该部作品改编自同名网漫，朴宝英饰演主角「郑多恩」，是位从内科转到精神医学科服务的护理师，对她而言一切都很困难、很生疏，但她真心对待患者、并坚强的成长。

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