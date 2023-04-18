《朝鮮律師》禹棹奐＋苞娜甜美約定「要成為彼此的清心丸」永不分離！事不關己的流言如利刃傷人（EP.5 - 6）

[有雷] 《朝鮮律師》上週劇情終於回到了禹棹奐的家鄉，當時父母為何受到栽贓含冤而死，回到了家鄉卻也目睹凶殺案，殺人償命本是所有人的認知，禹棹奐如何再度翻轉頹勢，讓真正犯下殺人錯誤的委託人被釋放呢？禹棹奐與苞娜的戀情也露出曙光。

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《朝鮮律師》姜翰秀（禹棹奐飾）的復仇之路仍繼續前行，自願成為助手的所願（苞娜飾）也與他共同前往。對於每次總在千鈞一髮時救了自己的所願，姜翰秀的確產生了很不一樣的情感。兩人一來到姜翰秀的故鄉清山，卻立即目睹了一位穿著喪服的婦女，持刀從背後砍死了一位正在說著她八卦的老年女性長者，兇殺現場令所願不堪入目嚇得躲到外面去。



這位婦女原來是因為沒有接受死者的作媒，嫁給了自己選擇的對象，媒婆便開始在村中散布她不守婦道的傳言，婦女的丈夫看不下去在街上找人理論，便因此被群毆而喪命。婦女送走了丈夫心有不甘，在當日直接拿到殺死了這位興風作浪的媒婆。即便目擊殺人現場，姜翰秀仍有信心為真凶婦人辯護。



眼前的狀況也讓姜翰秀也想起了過往的自己，先是村內流傳著自己家人手腳不乾淨的傳言，再加上有人刻意栽贓，里長以及相關官吏不聞不問，因此讓他的父母含冤而死，他也因為家中遭放火而逃跑，村民都以為他已經死了。另外姜翰秀還有個已出嫁的妹妹恩秀，可能還不知道這件事情。姜翰秀關心被殺人現場驚嚇的所願，所以送上清心丸，所願提出兩人要「成為彼此的清心丸」永遠不分開，甚至讓姜翰秀想像兩人的甜蜜大婚畫面呢！



姜翰秀除了在所有村民與里長面前說出了婦女的冤屈，不實傳言在村民枯燥的生活中成了茶餘飯後的話題，因為事不關己所以大家盡情地批評著，讓輿論壓力成為一把利刃。並在審判前開棺驗屍了解婦女丈夫的真正死因，並且對於共同毆打他致死的幾人先行調查各個擊破心防，讓他們說出真相。充耳不聞的里長以及地方父母官，也因此被捕。姜翰秀離復仇之路更靠近了一步。



姜翰秀得知父母的冤情還牽扯到更高層的人士，本次的審判他也利用了正直的元相之子柳至善（車學沇飾）將此案帶回朝廷，由皇上判決婦女因為有孕在身，而不應在此時償命，讓她將孩子養大後再討論其罪行。



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