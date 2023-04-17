傳BLACKPINK ROSÉ和姜棟元熱戀！YG終於開口了：藝人私事，很難確認

YG娛樂終於發布了對於BLAKCPINKROSÉ和大16歲男神姜棟元熱戀的官方立場。

17日，YG娛樂就此事發布官方立場，如同對待此前旗下藝人所有的戀愛傳聞一樣，以「是藝人的私事，很難確認」回應所有媒體和粉絲。

15日，ROSÉ和姜棟元戀愛的消息首先的網路上傳播開來，有網友發帖稱「姜棟元和ROSÉ正在熱戀的證據出現了」，16日相關帖子新聞化之後火速在韓國國內引爆熱議，同時又引發了不少國外粉絲的關注。 原發帖人列舉外國網友指出的「四大證據」，例如姜棟元和ROSÉ都有同一品牌的同係列項鏈、同款飛行員夾克; 去年同時出席了《嬰兒轉運站》VIP試映會和弗里茲藝博會（Frieze Art fair）。 看到事情迅速發酵，YG也終於回應了，但態度依舊是不承認也不否認，以全都是藝人私事為由阻斷了媒體和網友的猜測。



로제랑 강동원이 같이 있을수가 있구나... pic.twitter.com/DJML7gjQag — 동강 (@EHDRKDDJS) April 12, 2023

此外，ROSÉ所屬女團BLACKPINK時隔4年重返美國科切拉音樂節（Coachella）開唱，登台帶來了勁歌熱舞，炒翻現場氣氛。

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