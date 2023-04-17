传BLACKPINK ROSÉ和姜栋元热恋！YG终於开口了：艺人私事，很难确认

YG娱乐终於发布了对於BLAKCPINKROSÉ和大16岁男神姜栋元热恋的官方立场。

17日，YG娱乐就此事发布官方立场，如同对待此前旗下艺人所有的恋爱传闻一样，以「是艺人的私事，很难确认」回应所有媒体和粉丝。

15日，ROSÉ和姜栋元恋爱的消息首先的网路上传播开来，有网友发帖称「姜栋元和ROSÉ正在热恋的证据出现了」，16日相关帖子新闻化之后火速在韩国国内引爆热议，同时又引发了不少国外粉丝的关注。 原发帖人列举外国网友指出的「四大证据」，例如姜栋元和ROSÉ都有同一品牌的同系列项链、同款飞行员夹克; 去年同时出席了《婴儿转运站》VIP试映会和弗里兹艺博会（Frieze Art fair）。 看到事情迅速发酵，YG也终於回应了，但态度依旧是不承认也不否认，以全都是艺人私事为由阻断了媒体和网友的猜测。



로제랑 강동원이 같이 있을수가 있구나... pic.twitter.com/DJML7gjQag — 동강 (@EHDRKDDJS) April 12, 2023

此外，ROSÉ所属女团BLACKPINK时隔4年重返美国科切拉音乐节（Coachella）开唱，登台带来了劲歌热舞，炒翻现场气氛。

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