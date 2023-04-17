韓國節目《街頭男戰士》舞團MBITIOUS七人來台現舞姿！副隊長WOOTAE一開口讓「台灣擔當」李浩沅當場請辭！

舞蹈團體MBITIOUS七位成員包含隊長5000、副隊長WOOTAE、李浩沅、盧太鉉、PYOUNGYA金平野、JINWOO、TARZAN於4月16日晚間在新北ZEPP宏匯廣場進行粉絲見面會，成員們在演出前的訪談中也表現出熱愛台灣的一面。

舞團MBITIOUS七人被問到來台的第一印象，七人都表示相當喜愛台灣的天氣與美食，成員們大多不是首度來台，但本次是MBITIOUS第一次的海外粉絲見面會，地點就選在台灣，對他們來說別具意義，盧太鉉提到原本想要去九份逛逛，不過可能距離太遠無法成行，不過他也去了夜市以及台北101，也留下特別的回憶。





其中大家最為熟悉的李浩沅出身自男團INFINITE，經驗豐富的他也自稱為「台灣擔當」，甚至表示今日他將跳出台灣專屬的「T－Dance」請粉絲們期待。七位成員的舞蹈資歷其實都相當豐富，完全無愧「街頭男戰士」的霸氣封號！其中擔任隊長的5000是韓國知名Battle，有「Battle不敗神話」傳奇事蹟；身為副隊長的WOOTAE是知名編舞家，曾為SJ的東海及EXO的伯賢編舞，更是團體的編舞擔當；李浩沅及盧太鉉則都因從男團出身而累積出超強實力； PYOUNGYA 金平野曾參與BTS成員SUGA及PSY的MV演出；JINWOO與老么TARZAN則都是韓國影藝首屈一指的舞蹈學校

1MILLION舞蹈老師出身，兩人都以編舞家身份活躍中。





副隊長WOOTAE正好在昨天度過生日，成員與工作團隊們也都為他慶祝，也在現場表達祝福，WOOTAE還作勢要流淚的樣子。問到成員們是否有學習中文？WOOTAE突然流暢地說出「我會說一點點中文，但說得不太好，來到台灣感覺很開心…」讓在場的媒體們都嚇了一跳，原來他曾在中國生活五年的時間，這也讓原本自詡為「台灣擔當」的李浩沅相當緊張，接著李浩沅說出的中文是一句歌詞「親愛的你躲在哪裡發呆？」不過這卻令大家一頭霧水，於是他立刻從座位上站起來深深一鞠躬，表示自己即刻請辭「台灣擔當」這個位子。



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