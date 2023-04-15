《模范计程车2》完结后还有节目可以看！李帝勋将出演《刘QUIZ》与刘在锡相遇，畅谈拍摄幕后及初恋故事

觉得李帝勋捧脸的动作特别可爱～（心心眼）

SBS热门金土剧（周五、六播出）《模范计程车2》将於今晚（15日）播出大结局，播出期间平均收视率曾达18.3%，令人好奇最后一集有没有可能突破20%，男主角李帝勋也在花絮影片里提到‎关於第3季‎的话题呢！

虽然下星期就看不到《模范计程车2》了，但喜欢李帝勋的粉丝们不用太伤心，因为还有综艺节目可以看！李帝勋将出演tvN综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》，与主持人刘在锡、曹世镐相遇。







刘在锡提到《模范计程车》里「甩尾180度平行停车」的场面，李帝勋表示：「本人是…开车安全第一的类型」，完全和金道奇的风格不同！（笑）而在另一部经典韩剧《Signal信号》，他与「影后」代表金憓秀合作时，不太NG的他曾经NG，结果前辈对他说：「亲爱的～」这句话他也马上应用起来，对著一起工作的同事、叫他们「亲爱的～」。





刘在锡还找了自己与李帝勋的共同点：生肖都是老鼠、血型为B型、很爱吃苹果，引来曹世镐吐槽：「不是有几万人都是B型吗？」刘在锡再问李帝勋的校园生活，他回答：「只是去学校上课都让我感到幸福，然后周末的时候去拍短篇电影。」高中二年级，李帝勋谈了恋爱，他鼓起勇气对著初恋做了「这件事」。到底是什么事情呢？一定要锁定节目！

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