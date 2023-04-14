《BOYS PLANET》決賽18人出爐排名大洗牌！RICKY狂升至8，SEOK MATTHEW跌至9！

《Boys Planet》第三輪生存取18名進入決賽，昨晚（13）日第11集公開。（以下排名：排名／姓名／組別／上升）

Top 9準出道位：

1.成韓彬 K (-)



2.章昊 G (-)

3.金地雄 K (+2)

4.金泰來 K (+3)

5.韓維辰 K (-2)



6.KEITA G (+2)

7.金奎彬 K (-1)

8.RICKY G (+6)

9.SEOK MATTHEW G (-5)



以上Top 9變動較大的是G組中國籍的RICKY，從14名狂升至第8名，而G組加拿大籍的SEOK MATTHEW從第4名跌至第9名，SEOK MATTHEW最初還曾坐二望一，沒想到排名直掉。



Top 10~１8生存者：

10.李會澤 K (+1)

11.朴瀚彬 K (+2)

12.朴乾旭 K (-3)

13.JAY G (-1)

14.劉昇彦 K (+3)

15.尹鐘佑 K (-)

16.琴俊弦 K (-6)

17.李政縣 K (+7)

18.NA KAMDEN G (+2)



而Top 10~１8生存者，較可惜的是朴乾旭掉出準出道位，琴俊弦甚至跌了6個名次來到第16名。17名李政縣大幅度的上升也值得注意，若第三回合公演沒有拿到福利分數，他可是在第19名。



Top 19~28淘汰者：

19.王子浩 G (-)

20.車雄基 K (+6)

21.HIROTO G (+7)

22.HARUTO G (-6)

23.陳冠叡 G (-1)

24.李昇奐 K (-3)

25.徐源 K (-7)

26.OLLE G (+1)

27.TAKUTO G (-2)

28.張帥博 G (-5)



很可惜的，十八般武藝的台灣練習生陳冠叡，在《Boys Planet》的挑戰畫下了句點，節目播出了他與章昊等練習生離情依依的畫面。



《Boys Planet》下週展開決賽，18名練習生分為〈Jelly Pop〉與〈Hot Summer〉兩組，選曲結果已公開（〈Jelly Pop〉章昊、SEOK MATTHEW、李會澤、朴瀚彬、朴乾旭、JAY、劉昇彦、琴俊弦、NA KAMDEN；〈Hot Summer〉成韓彬、金地雄、金泰來、韓維辰、KEITA、RICKY、金奎彬、尹鐘佑、李政縣），觀眾可於官方YouTube替喜歡的練習生點讚爭取Killing Part。



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