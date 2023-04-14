《BOYS PLANET》決賽18人出爐排名大洗牌！RICKY狂升至8，SEOK MATTHEW跌至9！
廣告

《BOYS PLANET》決賽18人出爐排名大洗牌！RICKY狂升至8，SEOK MATTHEW跌至9！

綜藝   2023年4月14日   星期五08:00   草莓  

（封面圖源：YouTube@Mnet K-POP截圖）

《Boys Planet》第三輪生存取18名進入決賽，昨晚（13）日第11集公開。（以下排名：排名／姓名／組別／上升）

Top 9準出道位

1.成韓彬 K (-)　
（圖源：《BOYS PLANET》官網截圖）

2.章昊 G (-)　
3.金地雄 K (+2)　
4.金泰來 K (+3)　
5.韓維辰 K (-2)　
（圖源：《BOYS PLANET》官網截圖）

6.KEITA G (+2)　
7.金奎彬 K (-1)　
8.RICKY G (+6)　
9.SEOK MATTHEW G (-5)　
（圖源：《BOYS PLANET》官網截圖）

以上Top 9變動較大的是G組中國籍的RICKY，從14名狂升至第8名，而G組加拿大籍的SEOK MATTHEW從第4名跌至第9名，SEOK MATTHEW最初還曾坐二望一，沒想到排名直掉。
RICKY（圖源：YouTube@Mnet K-POP截圖）RICKY三次排名走勢《BOYS PLANET》官網截圖）SEOK MATTHE（圖源：YouTube@Mnet K-POP截圖）SEOK MATTHEW三次排名走勢（圖源：YouTube@Mnet K-POP截圖）

Top 10~１8生存者

10.李會澤 K (+1)　
11.朴瀚彬 K (+2)　
12.朴乾旭 K (-3)　
13.JAY G (-1)　
14.劉昇彦 K (+3)　
15.尹鐘佑 K (-)　
16.琴俊弦 K (-6)　
17.李政縣 K (+7)　
18.NA KAMDEN G (+2)
（圖源：《BOYS PLANET》官網截圖）

而Top 10~１8生存者，較可惜的是朴乾旭掉出準出道位，琴俊弦甚至跌了6個名次來到第16名。17名李政縣大幅度的上升也值得注意，若第三回合公演沒有拿到福利分數，他可是在第19名。
朴乾旭（圖源：YouTube@Mnet K-POP截圖）朴乾旭三次排名走勢《BOYS PLANET》官網截圖）琴俊弦（圖源：YouTube@Mnet K-POP截圖）琴俊弦三次排名走勢《BOYS PLANET》官網截圖）李政縣（圖源：YouTube@Mnet K-POP截圖）李政縣三次排名走勢《BOYS PLANET》官網截圖）

Top 19~28淘汰者：
19.王子浩 G (-)　
20.車雄基 K (+6)　
21.HIROTO G (+7)　
22.HARUTO G (-6)　
23.陳冠叡 G (-1)　
24.李昇奐 K (-3)　
25.徐源 K (-7)　
26.OLLE G (+1)　
27.TAKUTO G (-2)　
28.張帥博 G (-5)　
（圖源：《BOYS PLANET》官網截圖）

很可惜的，十八般武藝的台灣練習生陳冠叡，在《Boys Planet》的挑戰畫下了句點，節目播出了他與章昊等練習生離情依依的畫面。
（圖源：YouTube@Mnet K-POP截圖）

《Boys Planet》下週展開決賽，18名練習生分為〈Jelly Pop〉與〈Hot Summer〉兩組，選曲結果已公開（〈Jelly Pop〉章昊、SEOK MATTHEW、李會澤、朴瀚彬、朴乾旭、JAY、劉昇彦、琴俊弦、NA KAMDEN；〈Hot Summer〉成韓彬、金地雄、金泰來、韓維辰、KEITA、RICKY、金奎彬、尹鐘佑、李政縣），觀眾可於官方YouTube替喜歡的練習生點讚爭取Killing Part。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 綜藝 » 《BOYS PLANET》決賽18人出爐排名大洗牌！RICKY狂升至8，SEOK MATTHEW跌至9！
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手