愛豆界最近超流行的對鏡自拍方式！在大前輩池珍熙面前，你們全都輸了
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愛豆界最近超流行的對鏡自拍方式！在大前輩池珍熙面前，你們全都輸了

明星   2023年4月16日   星期日09:30   Tracy  

（封面圖源：IG@taeoxo_nct、@aespa_official、@nayeonyny）

年輕人永遠的話題之一-自拍！

你孩子比心、反手V嗎？ 小編告訴你，這些已經全部屬於2G時代了，當下愛豆圈MZ世代最流行的是對鏡自拍！哦，不是普通的對鏡自拍，而是「雙重對鏡自拍」， 先在鏡子前拍下一張自拍，然後拿著手機，手機畫面一定要是剛才的照片，再以同一個POSE出鏡，這樣手機和鏡子裡就會有一模一樣的自己，是全新概念的自拍方式。

THE BOYZ善旴、VIVIZ Sin B、TWICE娜璉、aespa Karina、NCT泰容、前MOMOLAND成員妍雨等人氣愛豆都以此種自拍方式拍下照片，據說還在愛豆練習生之間流行起來。

aespa成員Winter還有個升級版的自拍方式，把手機換成了筆記型電腦，哈哈哈哈哈，這波贏了！！

不過小編想說，年輕人啊，你們還是玩不過大前輩池珍熙，大叔的一張自拍裡反射出了自己的N張臉哦！！對鏡自拍的始祖其實就是大叔！！

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