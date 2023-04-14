《驚奇隊長2》朴敘俊解鎖新造型：被曝整部電影只出鏡4分鐘，攻擊技能是唱歌跳舞！

Marvel新電影《驚奇隊長2》（Marvel隊長2）日前發佈首支預告，朴敘俊也有登場。

4月11日，《驚奇隊長2》（Marvel隊長2）發佈了預告片，三大女主角「驚奇隊長」（Marvel隊長）、「驚奇少女」和「天劍局特工」集結亮相，她們將與反派展開鬥爭。而朴敘俊飾演的星球王子Yan也有份登場，因此不少韓國網友認為他角色重要，將在新影片中有較重的戲份。



不過據悉韓媒報導稱，廣大網友的期待可能要落空了，他可能僅僅現身幾分鐘而已。韓媒援引了美國某文化媒體THE DIRECT的報導內容，稱朴敘俊扮演的星球王子Yan角色戲份很輕，原因則是他是演員陣容團中最後一個登場的人物。

該美國文化媒體表示：「朴敘俊在預告片中和主角陣容團一起登場，說明他的角色很重要，但是他也是最後一個亮相的，這也意味著他的戲份要比其他人少。」另一位自稱是很熟絡Marvel電影方面的外國網友爆料稱：「雖然不能詳細說很多，但他出現在預告片裡，說明是自由之身。（朴敘俊的戲份差不多3分48秒）並非影響故事敘述的人物，只能算是特別出演，（他出演的那場戲）是與數百名好萊塢演員一起跳舞的音樂劇場景的感覺，除此之外並無其他鏡頭。」



在《驚奇隊長2》（Marvel隊長2）的預告片中，朴敘俊登場的時長僅為1、2秒。他在影片中扮演的是只能通過音樂來溝通的音樂劇星球的「王子Yan」，是驚奇隊長的老公，主要攻擊技能是舞蹈和唱歌。



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