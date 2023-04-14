《惊奇队长2》朴叙俊解锁新造型：被曝整部电影只出镜4分钟，攻击技能是唱歌跳舞！

Marvel新电影《惊奇队长2》（Marvel队长2）日前发布首支预告，朴叙俊也有登场。

4月11日，《惊奇队长2》（Marvel队长2）发布了预告片，三大女主角「惊奇队长」（Marvel队长）、「惊奇少女」和「天剑局特工」集结亮相，她们将与反派展开斗争。而朴叙俊饰演的星球王子Yan也有份登场，因此不少韩国网友认为他角色重要，将在新影片中有较重的戏份。



不过据悉韩媒报导称，广大网友的期待可能要落空了，他可能仅仅现身几分钟而已。韩媒援引了美国某文化媒体THE DIRECT的报导内容，称朴叙俊扮演的星球王子Yan角色戏份很轻，原因则是他是演员阵容团中最后一个登场的人物。

该美国文化媒体表示：「朴叙俊在预告片中和主角阵容团一起登场，说明他的角色很重要，但是他也是最后一个亮相的，这也意味著他的戏份要比其他人少。」另一位自称是很熟络Marvel电影方面的外国网友爆料称：「虽然不能详细说很多，但他出现在预告片里，说明是自由之身。（朴叙俊的戏份差不多3分48秒）并非影响故事叙述的人物，只能算是特别出演，（他出演的那场戏）是与数百名好莱坞演员一起跳舞的音乐剧场景的感觉，除此之外并无其他镜头。」



在《惊奇队长2》（Marvel队长2）的预告片中，朴叙俊登场的时长仅为1、2秒。他在影片中扮演的是只能通过音乐来沟通的音乐剧星球的「王子Yan」，是惊奇队长的老公，主要攻击技能是舞蹈和唱歌。



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