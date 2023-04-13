李帝勳或將參演880集古早國民劇《搜查班長》翻拍版！請再次穿上警服吧

李帝勳或將出演翻拍劇《搜查班長》。

李帝勳憑藉《Signal信號》、《Move To Heaven我是遺物整理師》、《模範計程車》1、2部等名聲大噪，證明了自己演技的同時在海內外圈粉無數，多樣性的表演方式獲得了廣大觀眾的認可。 熱播劇《模範計程車2》尚未落幕，李帝勳就傳出了接到新劇邀約的好消息。



據悉韓媒《OSEN》獨家報導稱MBC新劇《搜查班長1963》（暫定名）製作組向李帝勳遞出了橄欖枝，雙方現在正在積極地商討中。 該劇是MBC古早國民人氣劇《搜查班長》的翻拍作品，原作由崔佛岩主演，主要講述了作為警察搜查班長的他破案的故事，從1971年一直演到了1989年長達880集。 目前李帝勳受邀出演崔佛岩飾演的主角「朴班長」，若是確定出演，這也將是他繼《信號》之後再次飾演刑警角色，令人十分期待。



李帝勳主演的《模範計程車2》正在熱播中，第14集刷新自身收視率，高達18.3%，20%大關近在眼前。 此外，李帝勳擔任男一號的電影《逃脫》已經正式殺青，將於年內上映，而《搜查班長1963》也預計下半年播出。



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