驗出五種毒品陽性反應仍否認吸毒！韓媒諷劉亞仁：就像「已被判斷為酒駕，卻堅稱自己沒喝酒」

演員劉亞仁（本名嚴弘植）在接受第一次警方調查後，對記者表示「已依照自己所知的情況告知了（警方）」。從異丙酚到大麻、古柯鹼、K他命的四種毒品陽性反應中，劉亞仁僅承認吸食大麻，其餘一概否認。近期又驗出第五種安眠藥成分，他的態度始終不動搖？

劉亞仁背後雖有華麗的律師團隊，但警方調查也不手軟，甚至多次公開表示已經掌握明確吸毒證據以及共同注射者，在警方公開此消息後，更是立即出現了匿名目擊者的舉報。韓媒認為若依照目擊者的證詞再繼續擴大調查，很可能在演藝圈掀起更大風波。



警方從2月透過劉亞仁的身體證據以及居住環境等搜查，由國科搜檢驗出含有異丙酚、大麻、古柯鹼、K他命等共4種毒品之陽性反應，不過日前還傳出劉亞仁有過度使用安眠藥的狀況，可能將此成分唑吡坦列為第5種。



即使證據確鑿，劉亞仁卻只承認大麻部分，對於其他成分一概不承認，這也讓警方持續調查並公開更多證據。毒品搜查隊認為劉亞仁從2021年起，在2年間注射了100多次的異丙酚，但劉亞仁堅稱異丙酚僅是為了治療，因為自己有對針劑的恐懼症，因此在治療皮膚疾病的過程中必須進行睡眠麻醉。但這說法令人懷疑的是，異丙酚仍是以靜脈注射，此時就不恐懼？



韓國媒體TVDaily甚至指出，劉亞仁被驗出對古柯鹼呈現陽性反應，卻否認自己有注射任何毒品，意思就像是「已被警方攔檢並測出酒駕，還堅稱自己根本沒喝酒」這樣的強詞奪理。對於日前又出現的第五種安眠藥成分唑吡坦，劉亞仁尚未提出說明，不過相信接下來的說明也不太能夠說服大眾。

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