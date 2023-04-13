李帝勋或将参演880集古早国民剧《搜查班长》翻拍版！请再次穿上警服吧

李帝勋或将出演翻拍剧《搜查班长》。

李帝勋凭藉《Signal信号》、《Move To Heaven我是遗物整理师》、《模范计程车》1、2部等名声大噪，证明了自己演技的同时在海内外圈粉无数，多样性的表演方式获得了广大观众的认可。 热播剧《模范计程车2》尚未落幕，李帝勋就传出了接到新剧邀约的好消息。



据悉韩媒《OSEN》独家报导称MBC新剧《搜查班长1963》（暂定名）制作组向李帝勋递出了橄榄枝，双方现在正在积极地商讨中。 该剧是MBC古早国民人气剧《搜查班长》的翻拍作品，原作由崔佛岩主演，主要讲述了作为警察搜查班长的他破案的故事，从1971年一直演到了1989年长达880集。 目前李帝勋受邀出演崔佛岩饰演的主角「朴班长」，若是确定出演，这也将是他继《信号》之后再次饰演刑警角色，令人十分期待。



李帝勋主演的《模范计程车2》正在热播中，第14集刷新自身收视率，高达18.3%，20%大关近在眼前。 此外，李帝勋担任男一号的电影《逃脱》已经正式杀青，将於年内上映，而《搜查班长1963》也预计下半年播出。



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