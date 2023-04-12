BIGBANG太陽4/25發新專《Down to Earth》，邀BLACKPINK Lisa合作音源及MV

THE BLACK LABEL今日通過官方SNS公開了BIGBANG太陽的新專輯封面圖片和個人形象照片，宣布將於25日發行第二張EP專輯《Down to Earth》，並請來師妹女團BLACKPINK成員Lisa助陣合作。

專輯封面中，太陽身處壯麗的自然景觀中、展現出夢幻般的形象，令人對他即將帶來的音樂感到好奇和期待。



同時公開的個人形象照片中，溫和色調和感性氛圍令人聯想到美麗的夕陽與晚霞，太陽性感和充滿魅力的眼神令人心跳加速，再次刷新顏值巔峰：



此外，太陽一直以來都以高水平的專輯品質引領潮流，這次也被期待再次呈現出一張高水準的作品。 特別值得期待的是，這次專輯中還將有YG娛樂的同門師妹、BLACKPINK成員Lisa参與合作，不僅合唱新歌音源，還將在MV中亮相。



太陽和Lisa曾是同屬於YG娛樂旗下的藝人，早在2013年BLACKPINK出道之前就有過合作：Lisa曾和Rosé一起在太陽的歌曲《Ringa Linga》MV中擔任舞者，大家有認出來嗎？



此外，這也是Lisa首次參與國內歌手專輯的特別合作，作為YG娛樂的前輩和後輩引起了更多期待。

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