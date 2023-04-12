BIGBANG太阳4/25发新专《Down to Earth》，邀BLACKPINK Lisa合作音源及MV

THE BLACK LABEL今日通过官方SNS公开了BIGBANG太阳的新专辑封面图片和个人形象照片，宣布将於25日发行第二张EP专辑《Down to Earth》，并请来师妹女团BLACKPINK成员Lisa助阵合作。

专辑封面中，太阳身处壮丽的自然景观中、展现出梦幻般的形象，令人对他即将带来的音乐感到好奇和期待。



同时公开的个人形象照片中，温和色调和感性氛围令人联想到美丽的夕阳与晚霞，太阳性感和充满魅力的眼神令人心跳加速，再次刷新颜值巅峰：



此外，太阳一直以来都以高水平的专辑品质引领潮流，这次也被期待再次呈现出一张高水准的作品。 特别值得期待的是，这次专辑中还将有YG娱乐的同门师妹、BLACKPINK成员Lisa参与合作，不仅合唱新歌音源，还将在MV中亮相。



太阳和Lisa曾是同属於YG娱乐旗下的艺人，早在2013年BLACKPINK出道之前就有过合作：Lisa曾和Rosé一起在太阳的歌曲《Ringa Linga》MV中担任舞者，大家有认出来吗？



此外，这也是Lisa首次参与国内歌手专辑的特别合作，作为YG娱乐的前辈和后辈引起了更多期待。

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