神還原「Burning Sun事件」刺激收視急升：《模範的士2》榮登韓劇話題影響力冠軍！

恭喜恭喜！由李帝勳、表藝珍和金義聖主演的動作韓劇《模範的士 2》收視持續向好！

除了創下全國18.3%、首都圈19.4%的最佳成績外，近日更成功登上「韓劇話題影響力」排行榜第一，靈魂人物李帝勳還一舉拿下「演員綜合影響力」冠軍，可謂雙喜臨門！《模範的士 2》即將邁向結局周，劇情進入大直路，收視勢再創新高！

除了打著儆惡懲奸的名號以惡制惡、讓觀眾在煲劇的過程中獲得代理滿足外，《模範的士 2》也不時諷刺時弊，如早前攝理教引發亞洲地區廣泛熱議，劇中金道奇（李帝勳飾）亦隨即打擊邪教；適逢近日勝利出獄，《模範的士 2》連續兩周播出疑似「Burning Sun事件」，還原程度更令網民咋舌。



近日播出的《模範的士 2》中，金道奇發現夜店「Black Sun」疑似是萬惡根源，因此假裝保安混入調查，期間他查出偶像男團隊長Victor與警察廳總警是幕後老闆，更意外發現夜店允許未成年人士進入、又對女性顧客下藥迷姦，情節不禁令人聯想到「Burning Sun事件」！劇中Victor在通訊群組與友人肆意談論受害女性，又譏諷「韓國法律一點屁用也沒有，所以我才這麼愛這個國家」，還揚言要直播性侵過程！事實上，當時「鄭俊英群組」成員不但經常分享偷拍影片，勝利也因為得到警察包庇而口出狂言：「像X般的韓國法律，所以我才愛」，行為令人髮指。



現實中的勝利涉及賭博、性侵和賄賂警察等多項罪名，最終量刑一年半，引發社會輿論；劇中的Victor則未有如此幸運，不但遭受金道奇武力對待，及後又被判刑十年，更永久退出娛樂圈！另一邊廂，「彩虹團隊」在搜查中發現溫河俊（辛載夏飾）與「金沙會」有關，這個組織不但操控海外詐騙集團，又涉及本地毒品買賣，更是「Black Sun」的幕後主腦；河俊也因為「Black Sun」一役慘遭滑鐵盧而差點被「主教」（朴呼山飾）滅口，對金道奇心懷怨恨的他誓要親手解決對方！



早前李帝勳訪港時曾透露，即將播出的監獄打戲是他從影以來最高難度的動作場面；想知道金道奇如何打到飛起，就要在本周五、六晚上到「黃Viu煲劇平台」免費收看《模範的士 2》。



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