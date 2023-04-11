神还原「Burning Sun事件」刺激收视急升：《模范的士2》荣登韩剧话题影响力冠军！

恭喜恭喜！由李帝勋、表艺珍和金义圣主演的动作韩剧《模范的士 2》收视持续向好！

除了创下全国18.3%、首都圈19.4%的最佳成绩外，近日更成功登上「韩剧话题影响力」排行榜第一，灵魂人物李帝勋还一举拿下「演员综合影响力」冠军，可谓双喜临门！《模范的士 2》即将迈向结局周，剧情进入大直路，收视势再创新高！

除了打著儆恶惩奸的名号以恶制恶、让观众在煲剧的过程中获得代理满足外，《模范的士 2》也不时讽刺时弊，如早前摄理教引发亚洲地区广泛热议，剧中金道奇（李帝勋饰）亦随即打击邪教；适逢近日胜利出狱，《模范的士 2》连续两周播出疑似「Burning Sun事件」，还原程度更令网民咋舌。



近日播出的《模范的士 2》中，金道奇发现夜店「Black Sun」疑似是万恶根源，因此假装保安混入调查，期间他查出偶像男团队长Victor与警察厅总警是幕后老板，更意外发现夜店允许未成年人士进入、又对女性顾客下药迷奸，情节不禁令人联想到「Burning Sun事件」！剧中Victor在通讯群组与友人肆意谈论受害女性，又讥讽「韩国法律一点屁用也没有，所以我才这么爱这个国家」，还扬言要直播性侵过程！事实上，当时「郑俊英群组」成员不但经常分享偷拍影片，胜利也因为得到警察包庇而口出狂言：「像X般的韩国法律，所以我才爱」，行为令人发指。



现实中的胜利涉及赌博、性侵和贿赂警察等多项罪名，最终量刑一年半，引发社会舆论；剧中的Victor则未有如此幸运，不但遭受金道奇武力对待，及后又被判刑十年，更永久退出娱乐圈！另一边厢，「彩虹团队」在搜查中发现温河俊（辛载夏饰）与「金沙会」有关，这个组织不但操控海外诈骗集团，又涉及本地毒品买卖，更是「Black Sun」的幕后主脑；河俊也因为「Black Sun」一役惨遭滑铁卢而差点被「主教」（朴呼山饰）灭口，对金道奇心怀怨恨的他誓要亲手解决对方！



早前李帝勋访港时曾透露，即将播出的监狱打戏是他从影以来最高难度的动作场面；想知道金道奇如何打到飞起，就要在本周五、六晚上到「黄Viu煲剧平台」免费收看《模范的士 2》。



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