《車貞淑醫生》嚴正化接檔《離婚律師申晟瀚》54歲保持美魔女身材秘訣就是「飲食管理」：不愛吃外送食物

《離婚律師申晟瀚》終映後即將接檔的新劇《車貞淑醫生》由嚴正化與金炳哲共同演出，而今年54歲仍然保養得宜的美魔女嚴正化，在節目中透露了自己的秘訣就是嚴格的飲食管理。

具有歌手兼演員雙重身份的嚴正化，外型看不出來已經54歲，她日前也透過自己的YT頻道公開了名為「嚴正化美味地管理方法」的影片。嚴正化向大家公開了自己的近況，提到自己去練歌，也提到自己正在鍛鍊肌肉中，運動前3小時需補充碳水化合物、蛋白質以及蔬菜，一邊說著也開始製作起酪梨奶昔來。



嚴正化是出了名的喜愛自己做料理的人，她表示不喜歡叫外賣來吃，因為要控制飲食的關係，食物中的成分有些可能不是她想要的，除非是沙拉不然幾乎都不點外送。炸雞或是Pizza之類的，若家中有姊妹或朋友來訪時才會點來吃，如果是她自己一人在家的話，則是從來沒有因為想吃而點這類的食物



當然要維持體態還有一件很重要的事情，就是運動。嚴正化在影片中也反覆強調運動的重要性，也表示自己最近每天與教練一起運動一小時。前陣子她有電視與電影作品，而且還受傷了，有一年半時間沒能持續運動，讓她感嘆原本的肌肉都消失了。她還說自己原本也是不愛運動的人，但隨著想法的改變，也有運動的需求，也得到了意想不到的結果。



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