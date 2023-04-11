《家師父一體》宣布再停播，恐難回歸！5年前開播屢創話題，5年後沒了李昇基收視慘跌至1.1%

SBS 2017年年底推出的綜藝節目《家師父一體》目前正播出第二季，今（11）日官方宣告停播。

《家師父一體》2017年年底推出至今，去年9月由於收視日漸低落的因素，與《Running Man》交換時段並暫停播出做調整，今年初以《家師父一體2》重新出發，想不到收視更是一蹶不振甚至要再次停播，外界普遍認為主因是「缺了李昇基」。SBS今日上午宣布《家師父一體2》將在23日播出最後一集。

《家師父一體》是以「拜師學藝」為主題的綜藝節目，每回都會邀請一位嘉賓擔任師父讓弟子們（固定班底）了解其日常、學習其精神。回顧5年來點點滴滴，起初由於是國民好感度相當高的歌演藝三棲的李昇基退伍回歸之作，再加上成員有來自不同領域的諧星梁世炯、演員李相侖與愛豆歌手BTOB陸星材，而且嘉賓星光熠熠包含李大浩、尹汝貞、BoA、朴智星、孫藝真……等人，除了固定班底間化學反應佳，和嘉賓的互動也屢創話題，是個兼具樂趣與心靈雞湯的節目。



《家師父一體》初期收視偶有低迷之時，但一度破10%創造12.1%佳績，後來幾經成員替換，申成祿、金東炫、ASTRO車銀優、劉秀彬、殷志源與NCT道英都曾固定，僅李昇基和梁世炯未曾變動，雖然中後期整體收視相對較低，但至少有3%基本盤。



去年9月SBS為了整體綜藝節目收視著想，讓《家師父一體》停播做調整，但11月卻爆出李昇基遭合作18年的經紀公司HOOK娛樂欺騙、音源收入一毛未付，很快就有‎傳聞他不會加入重啟的《家師父一體2》了，不過不清楚是因為沒有心力拍攝綜藝節目搞笑，或有其它內幕‎。



《家師父一體2》今年1月1日開播，一季班底梁世炯、金東炫、殷志源與道英續留，加入兩名新血，知名退役棒球選手李大浩（正是《家師父一體》初期出現的大咖嘉賓之一）、因《換乘戀愛》成為綜藝新星的GOT7 BamBam，而這看似不差的陣容卻因少了李昇基差很多！



《家師父一體2》開播後直接在2%附近徘迴，最低甚至跌到1.1%。要知道，《家師父一體2》是和《Running Man》換了時段，但《Running Man》原本收視率也沒那麼低，韓媒普遍都認為是李昇基缺陣的緣故。若從YouTube與Naver TV熱門影片觀察，《家師父一體》前幾名熱門影片至少三分之一都和李昇基唱歌有關，可見李昇基影響力不可忽視。



雖說SBS表示還沒確定要推出《家師父一體3》或是開新節目取代，但《家師父一體2》才短短16集就落幕，恐怕難再回歸，昨日率先爆料的韓媒《YNK》也以「結束6年旅程」為標題報導。或許，找李昇基回鍋還有機會再重啟？

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞