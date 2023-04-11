《车贞淑医生》严正化接档《离婚律师申晟瀚》54岁保持美魔女身材秘诀就是「饮食管理」：不爱吃外送食物

《离婚律师申晟瀚》终映后即将接档的新剧《车贞淑医生》由严正化与金炳哲共同演出，而今年54岁仍然保养得宜的美魔女严正化，在节目中透露了自己的秘诀就是严格的饮食管理。

具有歌手兼演员双重身份的严正化，外型看不出来已经54岁，她日前也透过自己的YT频道公开了名为「严正化美味地管理方法」的影片。严正化向大家公开了自己的近况，提到自己去练歌，也提到自己正在锻炼肌肉中，运动前3小时需补充碳水化合物、蛋白质以及蔬菜，一边说著也开始制作起酪梨奶昔来。



严正化是出了名的喜爱自己做料理的人，她表示不喜欢叫外卖来吃，因为要控制饮食的关系，食物中的成分有些可能不是她想要的，除非是沙拉不然几乎都不点外送。炸鸡或是Pizza之类的，若家中有姊妹或朋友来访时才会点来吃，如果是她自己一人在家的话，则是从来没有因为想吃而点这类的食物



当然要维持体态还有一件很重要的事情，就是运动。严正化在影片中也反覆强调运动的重要性，也表示自己最近每天与教练一起运动一小时。前阵子她有电视与电影作品，而且还受伤了，有一年半时间没能持续运动，让她感叹原本的肌肉都消失了。她还说自己原本也是不爱运动的人，但随著想法的改变，也有运动的需求，也得到了意想不到的结果。



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