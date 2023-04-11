輪到導師被評價了！《BOYS PLANET》白久玲為《蒙面歌王》請教林韓星，還當場向KAI道歉XD

目前正在《BOYS PLANET》當舞蹈導師的白久玲（又譯白久英），近日跨足綜藝甚至還展現歌藝！他來到知名歌唱競賽節目《蒙面歌王》，輪到他要被別人評價表演，那人還是他在《BOYS PLANET》的同事，歌唱導師林韓星！

白久玲展現歌藝闖進第二回合，可惜未能闖進第三回合而摘下了面具，台下的評審朴韓星直接爆料：「我……指導過他這首歌（成始璄〈你的所有瞬間〉），聯繫我說要上課，我還以為是要給妻子驚喜。」不過白久玲評價他有進步：「那時候還沒有唱那麼好。」



主持人金成柱介紹白久玲是「EXO爸爸」，白久玲表明自己本來負責教銀赫個人，而EXO是從練習生時期就開始教了。提到EXO就不得不提到他最近很受討論的話題──罵Kai「別告訴別人你是我學生」。



提到此事白久玲很不好意思，他解釋Kai當時在練習生中很出眾，但在月末評價卻被他打擊，Kai哭了好久。「鍾仁啊真的對不起，我現在站上舞台也反省了很多……對不起了……」白久玲當場向Kai道歉。



因為是「EXO爸爸」，當然要讓白久玲展現本職舞技了！他一連跳了〈TEMPO〉、〈Ko Ko Bop〉與〈Love Shot〉再獲全場掌聲！話說，Kai啊，你看見老師道歉了嗎XDDD？



▼白久玲出演《蒙面歌王》片段，還唱了Paul Kim〈Every day, Every Moment〉、2PM〈我們家〉



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