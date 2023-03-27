原來EXO也沒少挨罵！《BOYS PLANET》導師白久玲超毒舌，KAI瘋狂翻舊帳模仿：別告訴別人你是我學生！

目前在人氣選秀節目《Boys Planet》當導師的舞者白久玲（又譯白久英），其毒舌一直是參賽練習生的陰影，也讓觀眾留下深刻印象。

他近日與Mnet旗下工作室M2合作YouTube節目《絕了久玲》（DOPE CLUB），主題概念是審核來賓能不能加入他的舞蹈社團。第二集嘉賓邀請到近期回歸的Kai，也是他的學生。由於很熟識的關係，Kai一開始就搞怪的往內望，讓白久玲馬上喊出IC……



看著白久玲當上新手MC，Kai逮到機會就Diss白久玲：「哥！身為MC開著腿往後靠問問：『過得好嗎？』怎麼可以這樣！」還回憶起EXO開始活動之前，白久玲曾經裝作不認識成員們，某次準備showcase還被他罵：「不要告訴別人說你是我的學生！如果你要這樣跳舞，就不要說你是我的學生！」



Kai表示自己終於把十幾年的屈辱說出口，當白久玲拒絕Kai加入他的舞蹈社（節目設定），他還威脅(?)白久玲要取出更多記憶，並說：「其實我是來釋放壓力的，忘記宣傳吧！」Kai瘋狂回憶過往，讓白久玲超慌張直搧風。



看完此集《絕了久玲》，網友都說Kai太搞笑了、很有綜藝感，認為他和白久玲因為熟識才那麼有化學反應、笑果十足，並且敲碗《絕了久玲》請到EXO完整體！不過不曉得白久玲屆時又會被Diss到怎麼樣XDD。

▼《絕了久玲》Kai篇



另外，白久玲難得那麼慌張，不禁令人聯想前陣子《Boys Planet》第6集，金奎彬在第二回合表演自我介紹當眾模仿白久玲罵韓維辰的話：「光〈Love Killa〉就跳了好幾年嗎？」白久玲馬上抿嘴接受其他導師嘲笑XDD。



《絕了久玲》第一集邀請THE BOYZ善旴，善旴也模仿白久玲講髒話直言：「綜藝XX能不能做好呢？」雖然善旴說是開玩笑的，但白久玲似乎感受到了新手被罵的滋味，摀臉喊：「維辰啊對不起──」後製加上了他在《Boys Planet》對練習生韓維辰說：「我兒子都會跳了！」



▼《絕了久玲》THE BOYZ篇（善旴直言+白久玲道歉大約在17:19）



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