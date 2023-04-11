轮到导师被评价了！《BOYS PLANET》白久玲为《蒙面歌王》请教林韩星，还当场向KAI道歉XD

目前正在《BOYS PLANET》当舞蹈导师的白久玲（又译白久英），近日跨足综艺甚至还展现歌艺！他来到知名歌唱竞赛节目《蒙面歌王》，轮到他要被别人评价表演，那人还是他在《BOYS PLANET》的同事，歌唱导师林韩星！

白久玲展现歌艺闯进第二回合，可惜未能闯进第三回合而摘下了面具，台下的评审朴韩星直接爆料：「我……指导过他这首歌（成始璄〈你的所有瞬间〉），联系我说要上课，我还以为是要给妻子惊喜。」不过白久玲评价他有进步：「那时候还没有唱那么好。」



主持人金成柱介绍白久玲是「EXO爸爸」，白久玲表明自己本来负责教银赫个人，而EXO是从练习生时期就开始教了。提到EXO就不得不提到他最近很受讨论的话题――骂Kai「别告诉别人你是我学生」。



提到此事白久玲很不好意思，他解释Kai当时在练习生中很出众，但在月末评价却被他打击，Kai哭了好久。「钟仁啊真的对不起，我现在站上舞台也反省了很多……对不起了……」白久玲当场向Kai道歉。



因为是「EXO爸爸」，当然要让白久玲展现本职舞技了！他一连跳了〈TEMPO〉、〈Ko Ko Bop〉与〈Love Shot〉再获全场掌声！话说，Kai啊，你看见老师道歉了吗XDDD？



▼白久玲出演《蒙面歌王》片段，还唱了Paul Kim〈Every day, Every Moment〉、2PM〈我们家〉



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻