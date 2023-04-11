《浪漫醫生金師傅3》韓石圭3人海報+安孝燮&李聖經的情侶日常：交往三年後的宇鎮&恩彩、規模更大的故事

等《模範計程車2》完結後，再緊接著追《浪漫醫生金師傅3》，計劃的太完美了！SBS 電視台真的是…。（鼓掌） PS：小情侶劇照好甜啊～

SBS 熱門韓劇《浪漫醫生金師傅3》公開了三位主角的個人海報後，緊接著又釋出兩位年輕小情侶的醫院日常，甜蜜蜜的氛圍讓觀眾們更加好奇他們之間的全新故事。





▼首版預告公開！那熟悉的場景和口哨聲，金師傅：「會在這裡重新開始」，4月28日首播。



官方在今日最新公開的劇照中，是徐宇鎮（安孝燮 飾）與車恩彩（李聖經 飾）日常在醫院中的模樣，上一季「Reset之吻」過後，兩人已經是交往三年的情侶了，石垣醫院繁忙的工作後，兩人在自動販賣機旁喝著咖啡牛奶，補充能量，也是兩人回憶中重要的浪漫品項。



▼韓石圭飾演的「金師傅／夫勇周」，被譽為神之手、國內唯一獲得普通外科、心臟外科和神經外科三項認證的天才外科醫生，以「浪漫醫生」自居，是「醫學界的神秘鬼才」。現為石垣醫院外科主任及科長。



▼安孝燮飾演的「徐宇鎮」是貧窮家庭出身，一邊半工半讀一邊為家裡還債，歷經苦難與挫折後成為了外科醫生，被稱作是擅長手術的天才。



▼李聖經飾演的「車恩彩」是醫生世家出身的胸腔外科醫生，性格倔強且因為太害怕輸所以經常偽裝自己，在上一季克服了手術眩暈症，也終於能夠獨當一面。



最後來回顧一下這場經典的「Reset之吻」KISS戲~



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