VICTON 姜昇植 出道音樂劇《EQUAL》與 Golden Child 洪周燦 同框只此一場！

創意音樂劇《EQUAL》第二季，是VICTON姜昇植的出道音樂劇，唯昇植剛於日前入伍，在想念oppa的期間，先看著昇植在《EQUAL》的演出吧。

洪周燦(Golden Child)因所屬男團在碰巧美洲巡演，故今季能演出的不多，難得與姜昇植同台合演了唯一的一場，實在不容錯過。

以17世紀歐洲爲背景，描寫鄉村醫生尼古拉(Nicola)為了拯救患上不治之症的好友泰奧(Theo)，同住在小屋中一個星期內發生的矛盾和共存、扭曲的命運的故事。





《EQUAL》海報拍攝影片：



今次在《EQUAL》音樂劇飾演性格單純開朗的小鄉村醫生Theo的姜昇植，為救好朋友尼古拉孤軍奮戰。姜昇植是韓國男子團體VICTON的成員，擔任主唱及第二任隊長，《EQUAL》是他首度挑戰音樂劇的演出。





Golden Child洪周燦再度飾演在《EQUAL》中患有不治之症，經常要困在家中生活，性格敏感細膩的尼古拉(Nicola)。首季已經參與《EQUAL》演出的Golden Child主唱洪周燦，2020年8月以《狂焰奏鳴曲》與Super Junior的厲旭合演作為音樂劇出道，演出非常亮眼，得到不少導演的垂青；其後再度挑戰Super Junior銀赫首當導演、改編自百老匯音樂劇《ALTAR BOYZ》，展現了新的魅力。 隨即在同月參與《EQUAL》音樂劇的首演。洪周燦音域廣闊，謙虛勤奮的態度獲得不少前輩的讚賞，今次再度在《EQUAL》音樂劇登場，洪周燦表示感到十分榮幸。由於團體Golden Child最近日程密集，所以今場是洪周燦與姜昇植《EQUAL》的唯一合體公演，喜愛欣賞美聲及亮麗視覺的觀眾實在不容錯過。

備受各監製導演喜愛的洪周燦，接下來即將有新音樂劇《Harlan County》於5月在首爾公演。

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