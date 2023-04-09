VICTON 姜升植 出道音乐剧《EQUAL》与 Golden Child 洪周灿 同框只此一场！

创意音乐剧《EQUAL》第二季，是VICTON姜升植的出道音乐剧，唯升植刚於日前入伍，在想念oppa的期间，先看著升植在《EQUAL》的演出吧。

洪周灿(Golden Child)因所属男团在碰巧美洲巡演，故今季能演出的不多，难得与姜升植同台合演了唯一的一场，实在不容错过。

以17世纪欧洲爲背景，描写乡村医生尼古拉(Nicola)为了拯救患上不治之症的好友泰奥(Theo)，同住在小屋中一个星期内发生的矛盾和共存、扭曲的命运的故事。





《EQUAL》海报拍摄影片：



今次在《EQUAL》音乐剧饰演性格单纯开朗的小乡村医生Theo的姜升植，为救好朋友尼古拉孤军奋战。姜升植是韩国男子团体VICTON的成员，担任主唱及第二任队长，《EQUAL》是他首度挑战音乐剧的演出。





Golden Child洪周灿再度饰演在《EQUAL》中患有不治之症，经常要困在家中生活，性格敏感细腻的尼古拉(Nicola)。首季已经参与《EQUAL》演出的Golden Child主唱洪周灿，2020年8月以《狂焰奏鸣曲》与Super Junior的厉旭合演作为音乐剧出道，演出非常亮眼，得到不少导演的垂青；其后再度挑战Super Junior银赫首当导演、改编自百老汇音乐剧《ALTAR BOYZ》，展现了新的魅力。 随即在同月参与《EQUAL》音乐剧的首演。洪周灿音域广阔，谦虚勤奋的态度获得不少前辈的赞赏，今次再度在《EQUAL》音乐剧登场，洪周灿表示感到十分荣幸。由於团体Golden Child最近日程密集，所以今场是洪周灿与姜升植《EQUAL》的唯一合体公演，喜爱欣赏美声及亮丽视觉的观众实在不容错过。

备受各监制导演喜爱的洪周灿，接下来即将有新音乐剧《Harlan County》於5月在首尔公演。

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