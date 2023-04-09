JUN.K (2PM) 時隔9年回歸音樂劇、夥拍Golden Child洪周燦合演韓國首季創意音樂劇《EQUAL》

JUN. K. (2PM成員) 、洪周燦(Golden Child成員) 合演的第一季的韓國創意音樂劇《EQUAL》，是根據日本作家兼導演末満健一的同名作品改編而成，並首度將Volumetric_technology以XR技術，把4D視覺效果和XR呈現在韓國的音樂劇舞台上。

《EQUAL》以狩獵魔女和異端者的17世紀歐洲爆發疫症的時代爲背景，描寫尼古拉(Nicola)和特奧(Theo)兩位好朋友同住在小屋中所發生的矛盾和共存、扭曲的命運的故事。



《EQUAL》JUN. K、洪周燦預告：



飾演單純性格開朗的小鄉村醫生兼為朋友尼古拉而孤軍奮戰的Theo一角,由JUN.K飾演Theo。JUN.K作爲2PM的主唱，展現了作詞作曲多才多藝的魅力，從音樂劇《三劍客》的D'Artagnan，以至《Jack_the_Ripper》的Daniel等，作爲音樂劇演員紮紮實實地積累了認知度。JUN.K坦言自從《三劍客》和《Jack_the_Ripper》之後時隔9年能透過音樂劇《EQUAL》跟大家見面，感到非常激動，而《EQUAL》特別之處因為是個雙人音樂劇的作品，還有需要負責帶動氣氛的部分，因此有感到壓力。在JUN.K眼中，Theo是個只為了醫好他的好朋友著想，在紛亂的時代中依然天真爛漫，是個有着反轉再反轉魅力的角色。JUN.K提到在劇中最喜歡的歌名叫《說出真心話》（Say_What_You_Feel），有着雙方都要講出真心話、坦誠相向的意思，JUN.K本人覺得這首歌很陽光，最能表達Theo這角色的情感。



在《EQUAL》中患有不治之症，經常在家中生活因此性格敏感細膩的尼古拉(Nicola)一角，由Golden_Child的洪周燦飾演。2020年與Super_Junior的厲旭合演音樂劇出道作《狂焰奏鳴曲》(SONATA_OF_A_FLAME)，以超乎想像的感情爆發亮眼演出，獲得眾多導演的垂青；其後再度挑戰由Super_Junior銀赫首次執導的百老匯音樂劇《ALTAR_BOYZ》，飾演溫暖積極、即使辛苦也絕不輕言放棄的Mark，當時就坦言角色與他本人很相像，展現了新的魅力。洪周燦談及在接到《EQUAL》音樂劇EUQAL劇本的初期，把劇本看完又看，很喜歡Nicola這個角色覺得很吸引，感覺這個朋友細膩、敏感兼且很溫暖，沒想到他正好要擔演Nicola這角色，亦由於是雙人劇，為了讓音樂劇更添色彩，周燦感到很有壓力。洪周燦在《EQUAL》劇中最喜歡《瞭解我的你，我就是你》(‘cause_I_Know_You)這首歌，是一首描述Theo和Nicola之間美好回憶的歌。

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