旗安84與 AOMG 簽訂專屬合約！引發熱烈討論，網友：「是真的嗎？還是因為愚人節」

近日，AOMG 就在官方 IG 預告有新成員加入的影片和剪影。

12點一到，AOMG 的官方 IG 公開新加入的成員是「旗安84」，並寫下：「AOMG 與旗安84簽訂專屬合約，要一起合作了。希望大家多多關注與 AOMG 一起的旗安84豐富多樣的活動，也請期待今天下午6點通過 AOMGOFFICIAL YouTube 頻道公開的旗安84的 CURV Live Performance。」





而今日剛好是愚人節，也讓網友紛紛表示：「NAVER 簡歷上沒有改變，是真的嗎」、「什麼啊 是真的還是假的」、「因爲是愚人節，所以都搞混了」、「哇～這是什麼組合啊」、「雖然很神奇，但這裡都是認識的人的地方，真好」、「是神奇的事情嗎？ （AOMG）那邊還有格鬥選手」、「作爲紀念要表演什麼呢？好期待啊」、「AOMG嗎...？哈哈哈完全沒想到」等等。



旗安84在2008年通過網路漫畫《老兵歌》出道，之後《時尚王》、《複讀王》大受歡迎。2016年開始加入《我獨自生活》到現在爲止作爲放送人活躍，最近還出演《既然出生就環遊世界》，TVING《漫撕男》。



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