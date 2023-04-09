【韓網熱帖】非常清爽幹練且讓韓國人震驚的泰國女團歌曲

韓國論壇上出現了一個標題名為「非常清爽幹練且讓人震驚的泰國女團歌曲」，讓網友們相當震驚。

MXFRUIT 'strawberry ice cream (สตรอว์เบอร์รีไอศกรีม)' OFFICIAL MV

韓國網友評論：

1.很多歐美人都會聽泰國歌曲，比我們想像中的還要多

2. 泰國的樂隊音樂質量超高

3. 哇，好甜美啊，非常適合早晨聽

4. K-POP接下來不是J-POP（日本），而是T-POP（泰國）吧

5. 雖然是泰國女團歌曲，但卻是K-POP曲風

6. 可能因為歌詞是英文所以聽起來很像pop song

7. 泰劇裡有很多超好聽的OST，其實他們的歌真的很好聽

8. 我覺得態度、氛圍、掌控力甚至比K-POP還要好

9. 歌曲從一開始就超級甜美，非常適合夏天聽，完全上癮了

10. 哈哈哈哈哈，我覺得泰國人看到我們的theqoo(論壇)之後會瘋狂翻譯然後轉載到自己的網站去

#泰國歌曲 #POPSONG #MXFRUIT #ILYLAB #Knomjean

Edit: Tracy

出處：https://theqoo.net/2766845875

圖：youtube@TADA LABELS

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