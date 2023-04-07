第58届百想入围名单公开！《禹英禑》《出走日记》《黑暗荣耀》入围7奖成大热门，《财阀家》3人获提名没有宋仲基！

第58届百想艺术大赏今日开通官网并公开最终入围名单，过去一年最受瞩目的电影、电视剧、平台剧、话剧全部参与竞争，阵容真的超华丽！一起来看~

首先是电视剧部门，作品赏入围的有：《我的出走日记》《黑暗荣耀》《我们的蓝调时光》《非常律师禹英禑》《小女子们》。



导演奖入围：《我们的蓝调时光》金圭泰，《我的出走日记》金鉐润，《小女子》金熙元，《非常律师禹英禑》刘仁植，《安娜（导演版）》李珠英。

编剧奖入围：《黑暗荣耀》金银淑，《非常律师禹英禑》文智媛，《我的出走日记》朴海英，《小女子》郑瑞景，《还魂》洪氏姐妹。

男子最佳演技奖：《我的出走日记》孙锡久，《我们的蓝调时光》李炳宪，《财阀家的小儿子》李星民，《浪漫速成班》郑敬淏，《地下菁英》崔岷植。



女子最佳演技奖：《我的解放日记》金智媛，《王后伞下》金憓秀，《非常律师禹英禑》朴恩斌，《黑暗荣耀》宋慧乔，《安娜》秀智。



男子配角奖：《非常律师禹英禑》姜其永，《财阀家的小儿子》金度贤，《安娜》金准韩，《黑暗荣耀》朴成勋，《毒枭圣徒》赵宇振



女子配角奖：《财阀家的小儿子》金信禄，《黑暗荣耀》廉惠兰、 林智妍，《我的出走日记》李伊，郑恩彩《安娜》



男子新人演技奖：《黑暗荣耀》金建宇，《新兵》金民浩，《王后伞下》文相敏，《非常律师禹英禑》朱钟赫，《弱美男英雄》洪庆



女子新人演技奖：《黑暗荣耀》金赫拉，《浪漫速成班》卢允瑞，《我的出走日记》李庆成，《非常律师禹英禑》朱玄英、河允景。



再来看电影部门，作品与对应导演同时入围「最佳作品奖」和「导演奖」：《阴影下的她》及导演丁朱里，《昼盲神探》及安兑镇，《韩山岛海战》及金汉珉，《猎首密令》及李政宰，《分手的决心》及朴赞郁。 此外，安兑镇和李政宰还入围了新人导演奖，与金世仁（《公寓里的两个女人》）、朴利雄（《推土机上的少女》）、李相龙（《犯罪都市2》）展开角逐。



剧本奖入围：《乐透大作战》朴奎泰，《猎首密令》李政宰、赵承熙，《分手的决心》朴赞郁、丁瑞庆，《阴影下的她》丁朱里，《昼盲神探》韩圭利、安兑镇。



男子最佳演技奖：《昼盲神探》柳俊烈，《犯罪都市2》马东石，《分手的决心》朴海日，《婴儿转运站》宋康昊，《猎首密令》郑雨盛。



女子最佳演技奖：《阴影下的她》裴斗娜，《公寓里的两个女人》梁末福，《人生真美丽》廉晶雅，《格杀福顺》全道嬿，《分手的决心》汤唯。



男子配角奖：《火线交涉》姜其永，《昼盲神探》金圣喆，《犯罪都市2》朴智焕，《韩山岛海战》卞耀汉，《紧急迫降》任时完



女子配角奖：《乐透大作战》朴世阮，《婴儿转运站》裴斗娜，《夜枭》安恩真，《外星+人》廉晶雅，《格杀福顺》李妍



男子新人演技奖：《Missing Yoon》卢载源，《失控正义》朴珍荣，《20世纪少女》边佑锡，《行动代号：狼狩猎》徐仁国，《人生真美丽》邕圣佑



女子新人演技奖：《猎首密令》高允贞，《阴影下的她》金施恩，《推土机上的少女》金惠奫，《婴儿转运站》IU，《因爱重生》河允景



综艺作品奖在以往的电视和OTT平台基础上新增一人创作者的网络综艺，入围作品包括：《Biong Biong地球娱乐室》《Psick Univ》《体能之巅：百人大挑战》《换乘恋爱2》《SNL Korea3》。

男子综艺奖：旗安84，金庆旭，金钟国，全炫茂，黄帝圣。 女子综艺奖：金敏璟，朴世美，李秀智，朱玄英。





教养作品赏入围作品：《国家搜查本部》《以神之名：信仰的背叛》《您的阅读力》《成年人金章河》《《隐藏的历史，韩半岛30亿年》。

今年的入围范围是2022年4月1日至2023年3月31日播出的作品，平台涵盖无线台、综合编成频道、有线台、OTT、网路。 被指定的各领域评审委员60人由电视、电影和戏剧领域的专业人士推荐而来，通过预先调查被选定、在评审过程中进行了公正和严格的评估。

第58届百想艺术大赏颁奖礼将於4月28日举办，通过JTBC集TikTok平台进行直播。

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