宋智孝簽入新經紀公司UZUROCKS，與「王鼻子」池錫辰成為同門

兩位《Running Man》「老同事」成為同門了！

宋智孝與原經紀公司Creative group ING合約於本月到期，今（19）日另所公司UZUROCKS宣布與宋智孝簽定專屬合約，延攬宋智孝成為旗下藝人。

UZUROCKS表示能與在戲劇作品或是電視節目上，都擁有一定知名度和活動基礎的宋智孝成為一家人，非常高興，「對於宋智孝今後的挑戰，本公司將全力支持，敬請期待宋智孝與UZUROCKS的合作與默契」。



UZUROCKS是所綜合內容企業，自稱「新媒體解決方案公司」，旗下包含與OTT共同製作流通作品的PICTURES部門和ENTERTAINMENT部門，旗下藝人有電視綜藝人池錫辰、演員吳滿錫、歌手李相原（李鉉雨）、高耀太白佳及B.A.P ZELO。



你沒看錯，宋智孝將和《Running Man》裡共事已久的「王鼻子」池錫辰成為同門。池錫辰原本的YouTube頻道「池舒服世界」就和UZUROCKS長期合作共製，上月正式加入UZUROCKS成為旗下藝人。UZUROCKS認為池錫辰近年透過TikTok吸引了MZ世代，將利用本身對新媒體的專業為池錫辰提供支援。



UZUROCKS曾透露會繼續發展OTT戲劇與綜藝節目製作，不曉得是否能對智孝的演藝事業帶來更大的幫助？無論如何，粉絲們肯定只想見到歐膩發展越來越好是吧？

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