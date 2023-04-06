金賽綸去的「紙牌酒吧」江南超40家！超多愛豆喜歡去

「比高爾夫球手冠軍獎金還要多」、「有人一天贏數十億、上百億」......

因醉酒駕駛而站上輿論的風口浪尖的金賽綸前段時間又被拍到進入江南酒吧玩德州紙牌，因為金賽綸該酒吧被民眾們關注到，這類紙牌酒吧目前在江南一帶非常流行，至少有40家店鋪，其中有不少形式上是合法的賭場，但店內卻存在非法換錢等諸多不法行為。

金賽綸「醉酒駕駛爭議」之後的反省期間於2月和友人們一起前往了「紙牌屋」，目前還不知道她是那裡的常客，還是僅去過那一次。 金賽綸去的那家店是可以一邊玩紙牌一邊喝酒的酒吧，客人只需繳納酒水費用就可以換取參加券加入遊戲，然而即使是合法的「紙牌酒吧」，若將遊戲所得的籌碼等兌換成現金的話也是違法的。 而根據《投機行為規範與特例法》，向客人們提供把籌碼兌換成商品券等服務的業主也是處罰對象。



（圖文無關）

有些商家就鑽了法律的空檔，稱自己並非非法賭場，先給客人商品券、積分等，商家再經由特定的手機APP或中古交易平台買回，將現金轉給客人，用這一手法逃避法律。 簡單來說，表面上這些紙牌酒吧只是單純喝酒、玩牌的酒吧，深挖之後會發現有不少店舖都是披著合法酒吧外殼的賭場。 金賽綸去這類酒吧並不違法，但這些酒吧中有不少存在投機行為，這才是大家擔心她的部份。



據韓媒報導稱，紙牌酒吧文化在20歲出頭的年輕愛豆之間相當流行，去年1月韓國還在防疫期間，SF9燦熙和輝映因違反防疫守則前往「紙牌酒吧」而被檢舉。 當時酒吧大門緊鎖，警察和消防強行撬門進入，發現澯熙、輝映和幾位朋友在VIP ROOM裡大開派對。 這如同電影裡的一個場景，知名K-POP愛豆避開所有人的視線在隱密的角落裡通宵玩樂。

已然在愛豆們之間流行起來的「紙牌酒吧」如同新文化一樣傳播開來，因這裡酒吧裡合法與非法行為難以界定，坊間已經出現擔憂的聲音。

「消息參考來源：https://v.daum.net/v/20230405161802105」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞