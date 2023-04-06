金赛纶去的「纸牌酒吧」江南超40家！超多爱豆喜欢去

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因醉酒驾驶而站上舆论的风口浪尖的金赛纶前段时间又被拍到进入江南酒吧玩德州纸牌，因为金赛纶该酒吧被民众们关注到，这类纸牌酒吧目前在江南一带非常流行，至少有40家店铺，其中有不少形式上是合法的赌场，但店内却存在非法换钱等诸多不法行为。

金赛纶「醉酒驾驶争议」之后的反省期间於2月和友人们一起前往了「纸牌屋」，目前还不知道她是那里的常客，还是仅去过那一次。 金赛纶去的那家店是可以一边玩纸牌一边喝酒的酒吧，客人只需缴纳酒水费用就可以换取参加券加入游戏，然而即使是合法的「纸牌酒吧」，若将游戏所得的筹码等兑换成现金的话也是违法的。 而根据《投机行为规范与特例法》，向客人们提供把筹码兑换成商品券等服务的业主也是处罚对象。



（图文无关）

有些商家就钻了法律的空档，称自己并非非法赌场，先给客人商品券、积分等，商家再经由特定的手机APP或中古交易平台买回，将现金转给客人，用这一手法逃避法律。 简单来说，表面上这些纸牌酒吧只是单纯喝酒、玩牌的酒吧，深挖之后会发现有不少店铺都是披著合法酒吧外壳的赌场。 金赛纶去这类酒吧并不违法，但这些酒吧中有不少存在投机行为，这才是大家担心她的部份。



据韩媒报导称，纸牌酒吧文化在20岁出头的年轻爱豆之间相当流行，去年1月韩国还在防疫期间，SF9灿熙和辉映因违反防疫守则前往「纸牌酒吧」而被检举。 当时酒吧大门紧锁，警察和消防强行撬门进入，发现澯熙、辉映和几位朋友在VIP ROOM里大开派对。 这如同电影里的一个场景，知名K-POP爱豆避开所有人的视线在隐密的角落里通宵玩乐。

已然在爱豆们之间流行起来的「纸牌酒吧」如同新文化一样传播开来，因这里酒吧里合法与非法行为难以界定，坊间已经出现担忧的声音。

「消息参考来源：https://v.daum.net/v/20230405161802105」

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