《殭屍校園》尹燦榮搭檔Golden Child宰鉉出演BL劇《黑幫的我成了高中生》！還有「美大」李瑞鎮助陣

先前曾有消息尹燦榮將主演戲劇《黑幫的我成了高中生》，「美大」李瑞鎮將客串，而今（6）日確認他倆與Golden Child宰鉉將一同主演該劇。

《黑幫的我成了高中生》改編自同名BL網路小說，描述夢想著上大學的黑社會，附身到了19歲的高中生身上後，用自己的本領懲罰加害者，並與飽受家庭暴力的朋友建立新友情的成長故事。



尹燦榮將一人分飾兩角，19歲的高中生「宋伊憲」，還有附身在宋伊憲身上的47歲黑社會「金德八」。宋伊憲性格安靜、唯唯諾諾，身材矮小駝背，是個不容易被注意到的高中生；相反的，附身在宋伊憲身上的金德八給人較深刻的印象，因為有著發達的肌肉，看起來不學無術但卻是毅力十足又憨厚、有人情味的特別人物。

童星出身的尹燦榮，自《醫生耀漢》、《無人知曉》等劇展現了多樣貌的演技，去年以‎《殭屍校園》‎在全球一炮而紅，目前正和方珉雅主演《Delivery Man》（鬼怪計程車），他會如何詮釋附在19歲少年身上的47歲大叔，引人矚目。



男團Golden Child成員奉宰鉉飾演「崔世景」，是個無論外貿、身材或是體能都很好的人，看似完美但隱藏著非常敏感、執著且刻薄的的個性。宰鉉去年才演了‎電影《首爾怪談》，將以此部作品持續挑戰演技。



人稱「美大」的李瑞鎮飾演原來的「金德八」，此次出演比較像是客串的性質，而黑社會的設定不禁讓人想起他的經典之作《戀人》。李瑞鎮當年在《戀人》飾演陷入愛情的黑社會老大，該劇虐心的情節和他深情的形象可是令許多劇迷難以忘懷。



《黑幫的我成了高中生》是目前播映中的熱門BL劇《非意圖的戀愛談》製作公司No.3 Pictures新作，預計在今年上半年投入製作。

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