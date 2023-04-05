金賽綸酒駕一審被判2千萬罰金！否認賣慘求減刑「我沒說過生活困頓」，網傻眼：「律師要頭大了！」

網友一致認為金賽綸還不如什麼都不說，之前假裝兼職被揭穿、去酒吧喝酒打牌被路人拍到，都已經屢次降低公眾好感度，這次居然親口打臉自己的律師，更令人感到無語。

金賽綸酒駕案今日進行公佈一審判決，裁判部認為事故現場的調查報告、閉路電視資料均證實有罪，且血液酒精濃度較高、架勢距離較長、有必要嚴懲，但念及被告是初犯且已承認錯誤、賠償了大部份損失，所以向金賽綸處以2000萬韓元罰金，與一審中的檢方求刑一致。



金賽綸今日稍微打理過外形、穿了一身黑色西服亮相，於上月初出席一審時的憔悴模樣形成對比。 結束判決後對記者表示：「酒駕是明確的錯誤，無可辯解。」

之前律師稱金賽綸因賠償商戶導致全家陷入生活困頓、懇請減刑，對此金賽綸向記者表示：「生活困頓不是我說的。 兼職是事實，違約金很高也是事實。但有些消息並非事實，只是已經被多家媒體報道，因為害怕而無法澄清。」



金賽綸去年5月18日酒駕，撞毀行道樹和變壓器、造成新沙洞一帶停電4小時以上，還拒絕現場酒測、要求抽血檢驗，結果血液酒精濃度達到足以吊銷駕照的0.2%。迫於輿論壓力，金賽綸立即中斷演藝事業，原本定下的劇集也全部辭演。

去年11月金賽綸所屬社稱她中斷演藝活動後生活困難、在咖啡店做兼職，今年3月8日一審時律師也稱金賽綸擔負著撫養家人的責任、因支付巨額賠償金而令全家陷入生活困頓，懇請寬大處理。

但該說法立即遭到質疑，因為金賽綸聘請了多達6位律師，其中一個還是來自全韓前十大型律所、部長檢察官出身，跟負責金賽綸一審的法官更是大學校友。



此外，金賽綸上月在IG PO出「咖啡廳兼職照」，本意似乎是佐證確實有在兼職，但照片中她戴著衛生手套整理頭髮、在陰暗狹窄的場所製作糕點，反而引起網友質疑衛生問題。 隨後該連鎖咖啡廳通過媒體澄清，表示金賽綸從未在全國任何一家分店做兼職。



不僅如此，金賽綸律師表示她在案發後已盡量遠離酒類，但卻被挖出酒駕後2個月就召集朋友辦飲酒生日party，今年2月又被網友拍到在江南某酒吧玩德州撲克和喝酒，令大眾對她一再失望。



韓網友歎息：「還不如一直保持沉默，交完罰金過幾年就可以復出了」、「律師要氣炸了」、「花重金請了律師就要聽律師的話啊」、「阿一古呀，偽造兼職照也是律師的主意嗎？」 、「她的腦筋好像不太靈光，律師真可憐」、「賽綸啊，你想要的同情票現在被投給律師團了」。



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