林智妍&李到晛惊人的共同点！网友：命定缘分，不可能不交往
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林智妍&李到晛惊人的共同点！网友：命定缘分，不可能不交往

明星   2023年4月6日   星期四09:14   Tracy  

（封面图源：IG@ldh_sky、IG@limjjy2）

林智妍和李到晛是命定的恋人吧！

愚人节当天，D社突然曝光林智妍和李到晛的姐弟恋情，两人因为主演了近期大火的《黑暗荣耀》而名声大热，剧中男一号「朱如炡」（李到晛 饰）是女主角文同珢（宋慧乔 饰），但剧外他却是女二号林智妍（饰 朴涏镇）的！两人因拍摄这部作品而结缘，从前后辈关系发展成为了现实生活中的恋人。

两人的恋情曝光后，网友们也开始关注他们的所有信息，有网友总结了二人意外的共同点吸引了广大网友的关注。首先是姓氏，李到晛是艺名，本名是「林东玄」，两人同姓，如果李到晛用本名活动的话，他俩将会被称为「双林CP」。

第二则是他们的出生地。 根据网友贴出的他俩信息，李到晛和林智妍的出生地都是「首尔特别市城东区金湖洞」，也就是说他们出身大到城市，小到「社区」全都一模一样，说不定两人小时候还在同一个社区游乐场玩过。 两人私下聊天时发现了这一共同点而变得亲近起来也说不定喔。（PS：NAMU百科中李到晛的出生地仅标示了首尔市。）


（图源：namu.wiki截图）

第三则是血型，李到晛和林智妍都是A型，姓氏、出生地、血型全都一样，这也太巧了吧！最后一个共同点是宗教。 林智妍和李到晛都是「改新教」的教徒，宗教一样的话相信有很多共同话题可聊。

这些信息被网友们知道后也引起了大家极大的兴趣，大家纷纷留言称：「这就是缘分吧」、「不可能不交往啊」、「小时候说不定真的遇到过」、「祝福两人的恋情」、「4个共同点，太神奇了」等。

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