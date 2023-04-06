HAHA：女兒患罕見病我卻要在鏡頭前搞笑，每一天都如同地獄一般

HAHA透露小女兒「song」患病令全家身心崩潰。

HAHA因是熱門綜藝《RUNNING MAN》的固定成員而在全亞洲享有不小的知名度，他和妻子「星」結婚10年育有3名子女，但在去年夫妻倆透露小女兒「song」患上罕見的「吉巴氏綜合症」，星也曾在節目中提到過因為小女兒的病，使得全家經歷了非常艱難的時期，身為孩子爸爸的HAHA也轉變了很多。

日前，HAHA一家亮相《HAHA BUS》，再次提到了這個話題。 星表示：「其實說起這個話題還是蠻有壓力的，擔心有的孩子還在病痛中，或者治療時間比我們家還要久的家庭們看到我們這樣會覺得更難過。」 星透露song一直只一個健康的孩子，卻在某一天腹痛，全家當時以為只是普通的腸胃炎，但後期song痛到全身蜷縮，「那個時候根本沒想過會是什麼其他的疾病，突然有一天孩子沒發走路了，最後被為診斷吉巴氏綜合症。 song一直喊痛，還會說『媽媽可不可以替我疼，我不想再痛了』，聽到她這麼說我真的......」

聽到妻子的話之後HAHA說道：「我是個綜藝人，家裡卻是那種情況，真的感覺失去了全世界，而我還要每天出門去逗笑別人，每一天都和地獄一樣，那個時候我真的哭了很多次，根本打不起精神，心情差到連站都站不穩。」

好在經過一個多月的治療，song逐漸康復，甚至可以獨立站立或行走，這一好消息也令不少觀眾替HAHA一家開心。

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